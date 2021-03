Basket: colpaccio Miwa Energia, espugnato il Pala del Mauro (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Impresa dei cinghiali sanniti in terra irpina. Ieri sera nel tempio del Basket campano gli uomini di Coach Annecchiarico hanno portato a casa una vittoria che sa di impresa. Complice, ad onor del vero, l’infortunio al primo minuto di gioco di Linton Johnson, la Miwa Energia ha dominato il match per tutto il tempo chiudendo il match con il punteggio di 56-68. Solita performance corale quella dei beneventani che hanno messo in campo una prestazione specchio della coesione di un gruppo che sembra giocare insieme da una vita e che, nonostante percentuali al tiro non ancora buone dovute di certo alla ruggine di tanta inattività, ha avuto anche stavolta l’umiltà giusta per raggiungere l’obiettivo. Gli irpini, spesso nervosi e critici nei confronti di decisioni arbitrali, nonostante la qualità ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Impresa dei cinghiali sanniti in terra irpina. Ieri sera nel tempio delcampano gli uomini di Coach Annecchiarico hanno portato a casa una vittoria che sa di impresa. Complice, ad onor del vero, l’infortunio al primo minuto di gioco di Linton Johnson, laha dominato il match per tutto il tempo chiudendo il match con il punteggio di 56-68. Solita performance corale quella dei beneventani che hanno messo in campo una prestazione specchio della coesione di un gruppo che sembra giocare insieme da una vita e che, nonostante percentuali al tiro non ancora buone dovute di certo alla ruggine di tanta inattività, ha avuto anche stavolta l’umiltà giusta per raggiungere l’obiettivo. Gli irpini, spesso nervosi e critici nei confronti di decisioni arbitrali, nonostante la qualità ...

