Barcellona | Laporta guarda al futuro | contratto a vita per Messi e nomi di calibro

Joan Laporta, presidente del Barcellona, starebbe progettando un piano al fine di far rialzare i blaugrana e convincere Leo Messi a restare: la squadra dovrebbe godere di acquisti importanti mentre la Pulce otterrebbe un contratto a vita (valido anche dopo che avrà smesso di giocare). Secondo El Confidencial l'argentino potrebbe seguire le orme di Abidal come ambasciatore del club in seguito al ritiro, a patto che accetti una riduzione del 30% sull'ingaggio. Il Barcellona dunque non rinuncerà a costruire intorno al numero 10, il quale sarà circondato da nomi all'altezza: inomi sul tavolo sono quelli di Haaland e di Aguero, quest'ultimo a sua volta in scadenza in estate.

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Laporta Laporta prepara l'offerta per trattenere Messi È questa la grande sfida di Joan Laporta, che anche ieri ha ribadito la volontà di provare a convincere Lionel Messi a restare nel suo discorso di insediamento come nuovo presidente del Barcellona. ...

Calciomercato, addio Messi - L'ultima indiscrezione: lo scenario con Laporta ...dei possibili scenari per il futuro dell'attaccante Lionel Messi resta in bilico al Barcellona. L'... In Spagna, dopo il ritorno di Joan Laporta alla presidenza, impazzano i rumors sulla permanenza o l'...

Barcellona, Laporta firma le garanzie per 125 milioni di euro: sarà presidente del club Sky Sport Barcellona, Laporta: "Convincerò Messi a restare" "Lui lo sa. Sa l'affetto che ho per lui, e faremo tutto ciò che è possibile affinché rimanga. Sai che non puoi andartene, Leo. Se avessimo lo stadio pieno, tu non te ne andresti, anche questo è uno ...

UFFICIALE – Barcellona, è iniziata la seconda era Laporta Il Barcellona ha un nuovo presidente ed è una vecchia conoscenza che ha già guidato il club dal 2003 al 2010: Laporta. Il club blaugrana ha annunciato il ritorno di Laporta alla presidenza con una ser ...

