Barbara D’Urso di nuovo sotto attacco, ma stavolta di un cantante: Ecco chi è (Di venerdì 19 marzo 2021) Non c’è pace per Barbara D’Urso: dopo le polemiche per i presunti ascolti in calo, ora si trova a fronteggiare le accuse di un cantante. Barbara D’Urso (web source)Non attraversa il miglior momento in carriera Barbara D’Urso, questo era già noto. Infatti si è a lungo ipotizzato un possibile taglio di ‘spazio’ sulle reti Mediaset a causa, secondo quanto riportato dai media nazionali fino ad un mese fa, dagli ascolti in calo delle proprie trasmissioni. Ipotesi che sarebbe stata spedita subito al mittente, con la Barbara nazionale che cerca invece di allargare il proprio pubblico. Nelle ultime ore emerge però un’accusa ben precisa da parte di uno dei cantanti più in voga del momento in Italia. Scopriamo insieme di chi si tratta e ... Leggi su kronic (Di venerdì 19 marzo 2021) Non c’è pace per: dopo le polemiche per i presunti ascolti in calo, ora si trova a fronteggiare le accuse di un(web source)Non attraversa il miglior momento in carriera, questo era già noto. Infatti si è a lungo ipotizzato un possibile taglio di ‘spazio’ sulle reti Mediaset a causa, secondo quanto riportato dai media nazionali fino ad un mese fa, dagli ascolti in calo delle proprie trasmissioni. Ipotesi che sarebbe stata spedita subito al mittente, con lanazionale che cerca invece di allargare il proprio pubblico. Nelle ultime ore emerge però un’accusa ben precisa da parte di uno dei cantanti più in voga del momento in Italia. Scopriamo insieme di chi si tratta e ...

Advertising

stanzaselvaggia : Massimo Giletti: una Barbara D’Urso che non ce l’ha fatta. - welikeduel : Nicola Zingaretti ospite di Barbara D'Urso (secondo @alessiomarzilli aka @sylveonberlusc1) #propagandalive - wildestmirrbvll : come si chiama questo fr biondo finito che va sempre anche da barbara d’urso - Straccia2 : RT @LucillaMasini: A quei novax che considerano discriminatorio il passaporto vaccinale, volevo ricordare che da sempre per spostarsi in al… - vi_dico : I have a dream.... Stefania Orlando sostituisce Barbara D'Urso -