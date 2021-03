Banca Mediolanum | famiglia Doris deposita lista per rinnovo CdA

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Ennio(anche per conto della società interamente posseduta Lina), Lina Tombolato (anche per conto della società T-Invest), Massimo(anche per conto della società Snow Peak) e Annalisa(anche per conto della società FiveFlowers), unitamente a Finprog Italia, titolari di una quota rappresentativa del 40,36% dei diritti di voto dihannoto le liste per la nomina del CdA e del collegio sindacale in vista dell’assemblea del prossimo 15 aprile. Tali liste sono state presentate ai sensi del patto parasociale della. Lo ha comunicato lain una nota, sottolineando che sono state anche presentate le proposte di deliberazione in merito alla nomina del consiglio (numero ...