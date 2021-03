Balotelli e la frase shock al GF Vip | l' esposto e l' archiviazione

Advertising

zazoomblog : Grande Fratello Vip l’AGCOM dà la sua sentenza dopo la frase di Mario Balotelli su Dayane Mello - #Grande… - cestlaviemacher : E figuriamoci se avrebbero sanzionato Balotelli e la rete per la frase da lui pronunciata verso Dayane. L'AGCOM ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli frase

Le parole del calciatore rivolte alla modella quarta classificata avevano spinto il Codacons a fare un esposto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, oggi la ..., in risposta a una domanda del conduttore Alfonso Signorini e riferito alla modella brasiliana, aveva detto: " Eh, mi vuole lì dentro però poi mi dice basta! Fai male! ". " Una", ...Mesi fa al Grande Fratello Vip scoppiò una bufera che coinvolse il conduttore Alfonso Signorini e Mario Balotelli. Quest'ultimo infatti entrò nella casa più spiata d'Italia per salutare ed incontrare ...L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni si è espressa in merito ad un episodio contestato in occasione di una diretta del Grande Fratello Vip.