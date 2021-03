Ballardini: “Parma? Sta facendo bene ma con poca fortuna. Abbiamo mancato le vittorie, non le prestazioni” (Di giovedì 18 marzo 2021) Alla vigilia di Parma-Genoa, il tecnico dei grifoni, Davide Ballardini, ha presentato la sfida in conferenza stampa ai microfoni di Genoa Channel. Queste le sue dichiarazioni. Sul Parma: “L’allenatore del Parma è lì da 5 anni, solo in questa stagione è mancato per un breve periodo. 5 stagioni consecutive non sono da paragonare ai pochi mesi in cui invece io ho lavorato qui. Io sono qui da diverse stagioni ma sempre per pochi mesi, cambia tutto. Incontriamo una squadra che ha una guida tecnica consolidata, si conoscono molto bene, ultimamente hanno fatto benissimo raggiungendo risultati importanti. Sono stati anche parecchio sfortunati a mio modo di vedere, sarà complicato affrontarli. Loro sono bravi se tu non sei compatto, hanno giocatori molto rapiti e veloci, hanno ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 marzo 2021) Alla vigilia di-Genoa, il tecnico dei grifoni, Davide, ha presentato la sfida in conferenza stampa ai microfoni di Genoa Channel. Queste le sue dichiarazioni. Sul: “L’allenatore delè lì da 5 anni, solo in questa stagione èper un breve periodo. 5 stagioni consecutive non sono da paragonare ai pochi mesi in cui invece io ho lavorato qui. Io sono qui da diverse stagioni ma sempre per pochi mesi, cambia tutto. Incontriamo una squadra che ha una guida tecnica consolidata, si conoscono molto, ultimamente hanno fatto benissimo raggiungendo risultati importanti. Sono stati anche parecchio sti a mio modo di vedere, sarà complicato affrontarli. Loro sono bravi se tu non sei compatto, hanno giocatori molto rapiti e veloci, hanno ...

