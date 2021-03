Aygo X prologue | il concept che anticipa la nuova citycar Toyota

(Di giovedì 18 marzo 2021) Come annunciato,ha presentato ufficialmente la suadella prossimaeuropea del brand giapponese. Commissionato ad ED², lo studio di design europeo dicon sede sulla Costa Azzurra francese, ilrivede lada una prospettiva completamentecon l’obiettivo di ridefinire il significato del segmento A per i clienti europei al fine di soddisfare i loro bisogni e desideri. Dimostrando che le vetture tradizionalmente identificate come “utilitarie” possono essere distintive e caratterizzate da un design unico. Il nomeha simboleggiato da sempre libertà personale e mobilità. Con la...

È possibile che la versione finale di Toyota Aygo X Prologue possa entrare in produzione alla fine del 2022, con la presentazione ufficiale già entro la fine di questo anno. I prototipi, nel mondo dell'automobile, rappresentano spesso esercizi di stile che anticipano una nuova generazione di modelli. Toyota ha presentato la Aygo X Prologue: un modello che offre un primo sguardo su quella che sarà l'utilitaria del futuro secondo la casa giapponese. Rispetto all'attuale, cambia tutto: la piattaforma sulla quale è costruita, il design e le dimensioni. Il marchio nipponico ha appena rivelato il concept Aygo X Prologue, nome che, al netto di alcuni vezzi di nomenclatura da concept car, non lascia alcun dubbio sul futuro della piccola Aygo.