Awed | chi è il celebre youtuber Simone Paciello | il giovane naufrago dell’Isola dei Famosi

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 18 marzo 2021) Siamo all’inizio della quindicesima edizionedei. Il programma, condotto da Ilary Blasi, vedrà 16 naufraghi lottare con ogni mezzo possibile per la sopravvivenza. Tra i protagonisti della prossima edizione rientra, in arte. Andiamo alla scoperta dele videomaker napoletano. Chi ènasce a Napoli il 12 luglio 1996. Da sempre appassionato di cinema, e più in generale del mondo dello spettacolo, ha ammesso di aver iniziato la sua carriera da“quasi per caso”. All’età di 16 annipubblica i primi video-reazione su Youtube, commentando con un’innata ironia i programmi ...