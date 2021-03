"Avevo cacciato Damiano". Maneskin, l'impensabile confessione di Victoria: come si arriva al trionfo a Sanremo (Di giovedì 18 marzo 2021) Hanno vinto con grande sorpresa l'ultimo Festival di Sanremo. Si parla ovviamente dei Maneskin, che hanno strappato il primo posto con Zitti e Buoni. E, ora, sono ovviamente sulla bocca di tutti. In particolare il frontman, Damiano David, e la bassista, Victoria De Angelis, di soli venti anni. E quest'ultima si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui emergono aneddoti deliziosi. Victoria inizia a raccontarsi: "Ho vissuto più stereotipi da bambina perché mi piacevano lo skate e il calcio.. La musica è un ambiente più libero". Insomma, per dirla come il Corsera, non era una bambina da principesse Disney. "Non ho proprio vissuto quella fase - aggiunge Victoria -... Non Avevo amiche femmine, non mi interessava pettinarmi i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Hanno vinto con grande sorpresa l'ultimo Festival di. Si parla ovviamente dei, che hanno strappato il primo posto con Zitti e Buoni. E, ora, sono ovviamente sulla bocca di tutti. In particolare il frontman,David, e la bassista,De Angelis, di soli venti anni. E quest'ultima si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui emergono aneddoti deliziosi.inizia a raccontarsi: "Ho vissuto più stereotipi da bambina perché mi piacevano lo skate e il calcio.. La musica è un ambiente più libero". Insomma, per dirlail Corsera, non era una bambina da principesse Disney. "Non ho proprio vissuto quella fase - aggiunge-... Nonamiche femmine, non mi interessava pettinarmi i ...

Advertising

itsaudade : RT @PieroSansonetti: Amico mio, nell'informazione italiana i garantisti non sono amati. Da quando i 5 stelle (cioè l'estrema destra) sono… - apavo75 : RT @PieroSansonetti: Amico mio, nell'informazione italiana i garantisti non sono amati. Da quando i 5 stelle (cioè l'estrema destra) sono… - VengoDiMongo : RT @PieroSansonetti: Amico mio, nell'informazione italiana i garantisti non sono amati. Da quando i 5 stelle (cioè l'estrema destra) sono… - EnricoIachello : RT @PieroSansonetti: Amico mio, nell'informazione italiana i garantisti non sono amati. Da quando i 5 stelle (cioè l'estrema destra) sono… - GiuseppeMuscel1 : RT @PieroSansonetti: Amico mio, nell'informazione italiana i garantisti non sono amati. Da quando i 5 stelle (cioè l'estrema destra) sono… -