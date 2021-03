Avanti sui vaccini ma i contagi aumentano. Il caso Serbia ci insegna cosa non dovremo fare (Di giovedì 18 marzo 2021) Su una popolazione di 7 milioni di abitanti, in Serbia sono state somministrate poco più di 2 milioni di vaccinazioni, quasi 800 mila persone sono totalmente vaccinate. Sono dati che la pongono al secondo posto in Europa – dopo il Regno Unito – nell’avanzamento della campagna vaccinale. Eppure in Serbia adesso si torna a chiudere. Questo perché, nonostante le iniezioni procedano a ritmo spedito, la situazione continua a peggiorare. Da giorni nel paese il bilancio quotidiano supera i quattromila contagi con una ventina di decessi in media. Il paradosso non c’è, spiega ad Huffpost la dottoressa Barbara Gallavotti - biologa, scrittrice, giornalista scientifica e autrice di trasmissioni televisive - perché questi “non sono numeri sorprendenti”: “È una percentuale bassissima ancora di vaccinati. Il 18,6% ha ricevuto almeno una dose di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Su una popolazione di 7 milioni di abitanti, insono state somministrate poco più di 2 milioni di vaccinazioni, quasi 800 mila persone sono totalmente vaccinate. Sono dati che la pongono al secondo posto in Europa – dopo il Regno Unito – nell’avanzamento della campagna vaccinale. Eppure inadesso si torna a chiudere. Questo perché, nonostante le iniezioni procedano a ritmo spedito, la situazione continua a peggiorare. Da giorni nel paese il bilancio quotidiano supera i quattromilacon una ventina di decessi in media. Il paradosso non c’è, spiega ad Huffpost la dottoressa Barbara Gallavotti - biologa, scrittrice, giornalista scientifica e autrice di trasmissioni televisive - perché questi “non sono numeri sorprendenti”: “È una percentuale bassissima ancora di vaccinati. Il 18,6% ha ricevuto almeno una dose di ...

