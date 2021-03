Autostrada A1: chiuso casello di Calenzano per un’ora in entrambe le direzioni (Di giovedì 18 marzo 2021) Per consentire lo svolgimento della gara ciclistica «Per Sempre Alfredo», dedicata ad Alfredo Martini, che si svolgerà domenica 21 marzo, sarà necessario chiudere per un'ora, dalle 14:00 alle 15:00, la stazione di Calenzano, in uscita per chi proviene sia da Bologna sia da Roma L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 marzo 2021) Per consentire lo svolgimento della gara ciclistica «Per Sempre Alfredo», dedicata ad Alfredo Martini, che si svolgerà domenica 21 marzo, sarà necessario chiudere per un'ora, dalle 14:00 alle 15:00, la stazione di, in uscita per chi proviene sia da Bologna sia da Roma L'articolo proviene da Firenze Post.

