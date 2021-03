Automotive, come coniugare mobilità sostenibile e innovazione (Di giovedì 18 marzo 2021) L’intervista si inserisce in un momento molto importante per lo sviluppo del nostro Paese che sta concretamente maturando la consapevolezza della necessità di una svolta nella direzione di uno sviluppo sostenibile. La prospettiva strategica del tema è resa visibile con le prime azioni del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili che, sulla base delle dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, coerentemente con i principi dell’Agenda 2030 e con le strategie dell’Unione europea ha deciso di cambiare il nome del ministero. come ci ricorda il ministro Giovannini “il cambio del nome da “ministero delle Infrastrutture e dei trasporti” in “ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili” corrisponde a una precisa visione di sviluppo orientato verso la sostenibilità economica, ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 marzo 2021) L’intervista si inserisce in un momento molto importante per lo sviluppo del nostro Paese che sta concretamente maturando la consapevolezza della necessità di una svolta nella direzione di uno sviluppo. La prospettiva strategica del tema è resa visibile con le prime azioni del ministero delle Infrastrutture e dellasostenibili che, sulla base delle dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, coerentemente con i principi dell’Agenda 2030 e con le strategie dell’Unione europea ha deciso di cambiare il nome del ministero.ci ricorda il ministro Giovannini “il cambio del nome da “ministero delle Infrastrutture e dei trasporti” in “ministero delle Infrastrutture e dellasostenibili” corrisponde a una precisa visione di sviluppo orientato verso la sostenibilità economica, ...

