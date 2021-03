' Auguro a Biden buona salute' | arriva la risposta spaventosa di Putin

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ironia macabra o reale e sincero buon augurio? Questo non possiamo saperlo. Joeaccusa Vladimire lo definisce un assassino. La? "Stia bene". Rapporti sempre più tesi tra Russia e ...

Per parte sua Putin ha prima apparentemente alleggerito le tensioni dichiarando: 'Una risposta a? Gli direi, 'stia bene. Lebuona salute! Lo dico senza ironia, senza scherzare'. Poi l'...'Lavoreremo con gli Usa , ma lo faremo secondo i nostri interessi': risponde così, il presidente della Russia Vladimir Putin alle accuse del presidente americano Joe, che ieri lo ha accusato di essere un 'killer' e di aver interferito con le elezioni presidenziali che si sono tenute nel 2020. 'So che gli Stati Uniti - ha proseguito Putin - la leadership ...E da questo valutiamo le sue azioni e valutiamo in generale". "Una risposta a Biden? Gli direi, ’stia bene. Le auguro buona salute! Lo dico senza ironia, senza scherzare", ha detto l'ex membro ...Una replica pacata, forse ad ostentare superiorità, quella di Vladimir Putin alle accuse di essere un “assassino” rivolte da Joe Biden. A 24 ...