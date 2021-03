Auguri di buona Festa del Papà 2021 in immagini e frasi, anche per chi non c’è più (Di giovedì 18 marzo 2021) Gli Auguri di buona Festa del Papà 2021 non possono mancare il 19 febbraio, ancor di più in quest’annata caratterizzata ancora dalla non sconfitta pandemia di Covid-19. immagini e frasi dedicate all’importante figura genitoriale sono l’ideale per far sentire speciali i destinatari dei messaggi nell’ultima ricorrenza dell’inverno. Allo stesso modo, non potrà neanche mancare un pensiero sincero per chi non c’è più e di cui si sente la mancanza. Come al solito, attraverso WhatsApp o anche attraverso i social network, la faranno da padrone le immagini di Auguri di buona Festa del Papà. Nella galleria sottostante le soluzioni da condividere non mancano. ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Glididelnon possono mancare il 19 febbraio, ancor di più in quest’annata caratterizzata ancora dalla non sconfitta pandemia di Covid-19.dedicate all’importante figura genitoriale sono l’ideale per far sentire speciali i destinatari dei messaggi nell’ultima ricorrenza dell’inverno. Allo stesso modo, non potrà nemancare un pensiero sincero per chi non c’è più e di cui si sente la mancanza. Come al solito, attraverso WhatsApp oattraverso i social network, la faranno da padrone ledididel. Nella galleria sottostante le soluzioni da condividere non mancano. ...

