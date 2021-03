Attacco alla dieta mediterranea (Di giovedì 18 marzo 2021) Il regime alimentare considerato il migliore al mondo dall'Unesco, basato anche su proteine animali, è messo a rischio dal business della carne «green» o di laboratorio. Molto meno salubre, in realtà, di un vero hamburger. Una bufala verde? Può darsi: in tavola c'è un avviso di sfratto per i piatti tradizionali a cominciare da bistecche e salumi accusati di ogni nefandezza a vantaggio di più chimica e di cibi ecologicamente corretti. A patirne le conseguenze negative è proprio il modello Italia, quello che ha prodotto la dieta mediterranea considerata dall'Unesco il regime alimentare più salubre e culturalmente rilevante. Eppure il neoministro per la transizione ecologica, il fisico Roberto Cingolani, si è presentato tracciando così la strategia per lo sviluppo sostenibile: «L'agricoltura intensiva pone problemi. Sappiamo che chi mangia troppa carne ... Leggi su panorama (Di giovedì 18 marzo 2021) Il regime alimentare considerato il migliore al mondo dall'Unesco, basato anche su proteine animali, è messo a rischio dal business della carne «green» o di laboratorio. Molto meno salubre, in realtà, di un vero hamburger. Una bufala verde? Può darsi: in tavola c'è un avviso di sfratto per i piatti tradizionali a cominciare da bistecche e salumi accusati di ogni nefandezza a vantaggio di più chimica e di cibi ecologicamente corretti. A patirne le conseguenze negative è proprio il modello Italia, quello che ha prodotto laconsiderata dall'Unesco il regime alimentare più salubre e culturalmente rilevante. Eppure il neoministro per la transizione ecologica, il fisico Roberto Cingolani, si è presentato tracciando così la strategia per lo sviluppo sostenibile: «L'agricoltura intensiva pone problemi. Sappiamo che chi mangia troppa carne ...

Agenzia_Ansa : Duro scontro Usa-Russia sulle interferenze nelle elezioni di novembre, dopo un'intervista di Biden alla Abc. 'Lei c… - istsupsan : ??Attacco contro la sede ISS. Il Presidente Silvio Brusaferro e il DG Andrea Piccioli: “lavoriamo per dare il massim… - nzingaretti : La mattina del #16marzo 1978 le Brigate Rosse rapirono #AldoMoro e uccisero in un vile agguato gli agenti della sco… - dylanstether : @greenvloloxhs Questo non è un friendly reminder, ma un attacco alla sanità mentale di tutto lo stan twitter - bocchescucite : New post: 18 Marzo 2021 “OLIVIA ZEMOR COSTITUISCE UN ATTACCO ALLA SICUREZZA NAZIONALE” #BDS -