Atlantis e Il Pianeta del Tesoro: fratelli di sventura disneyana che si somigliano

Avventura, sperimentazione e abbandono dei vecchi canoni alla ricerca di nuove rotte: ecco perché Atlantis e Il Pianeta del Tesoro hanno tanti punti in comune. Se è vero che dopo la tempesta c'è sempre la quiete, a volte vale anche il contrario. Dopo una parentesi piena di luce, la notta incombe inesorabile. È quello che è successo ai Classici Disney, rinati dopo un decennio magico fatto di cult assoluti, personaggi iconici e incassi straordinari, e poi ricaduti in un lungo oblio. Una parentesi passata alla storia come "Rinascimento Disney", aperta nel 1989 da La sirenetta e chiusa da Tarzan esattamente dieci anni più tardi. In mezzo echeggia ancora la gloria de La Bella e la Bestia, Aladdin e Il re leone. Gli anni Duemila, invece, …

