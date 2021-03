AstraZeneca, vaccinazioni da domani dalle 15, Draghi: «Proteggere il maggior numero di italiani» (Di giovedì 18 marzo 2021) AstraZeneca, Mario Draghi: «vaccinazioni ripartono da domani. Il governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell'Ema. La priorità rimane quella... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 18 marzo 2021), Mario: «ripartono da. Il governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell'Ema. La priorità rimane quella...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: 'Il Governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell'#Ema. La somministrazione del vaccin… - RobTallei : Il Belgio ha chiesto ad AstraZeneca le dosi in eccedenza provenienti dai Paesi che hanno sospeso temporaneamente le… - lorepregliasco : Quindi oggi EMA su #AstraZeneca dirà quello che ha sempre detto (è efficace, i benefici superano i rischi, al massi… - DM_Deluca : Il primo ministro svedese Stefan Löfven dice che in Svezia le vaccinazioni con AstraZeneca riprenderanno solo dopo… - fo1984 : le vaccinazioni in Liguria con AZ riprenderanno lunedi. amen #covid #vaccini #AstraZeneca #liguria -