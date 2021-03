AstraZeneca, oggi il verdetto dell’Ema: overbooking per recuperare, chi rinuncia al vaccino finirà in coda (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) renderà noto oggi il verdetto sul vaccino AstraZeneca, dopo la nuova revisione svolta sui sospetti effetti collaterali che hanno portato alla sospensione precauzionale delle somministrazioni del vaccino anti-Covid in 16 Paesi Ue, tra cui l’Italia. Dall’Ema ci si aspetta una decisione in senso positivo, che raccomanderà ai governi di riprendere l’uso del vaccino anglo-svedese, in quanto – come già ribadito dalla direttrice Emer Cooke martedì scorso – il rapporto tra benefici e rischi del composto restano positivi. Da quanto trapelato da Bruxelles e riportato da Alberto D’Argenio su Repubblica, il via libera degli gli esperti del Comitato per la sicurezza dei medicinali (Prac) potrebbe essere accompagnato dall’indicazione che sono stati riportati ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) renderà notoilsul, dopo la nuova revisione svolta sui sospetti effetti collaterali che hanno portato alla sospensione precauzionale delle somministrazioni delanti-Covid in 16 Paesi Ue, tra cui l’Italia. Dall’Ema ci si aspetta una decisione in senso positivo, che raccomanderà ai governi di riprendere l’uso delanglo-svedese, in quanto – come già ribadito dalla direttrice Emer Cooke martedì scorso – il rapporto tra benefici e rischi del composto restano positivi. Da quanto trapelato da Bruxelles e riportato da Alberto D’Argenio su Repubblica, il via libera degli gli esperti del Comitato per la sicurezza dei medicinali (Prac) potrebbe essere accompagnato dall’indicazione che sono stati riportati ...

StefanoGuerrera : Oggi 502 morti COVID. Su un totale di 17 milioni di vaccinati con AstraZeneca in Europa e UK, 15 trombosi e 22 emb… - thetrueshade : Sa giornalai, qual è la news di oggi? Maciullato da una mietitrebbia dopo aver fatto il vaccino? Mollato dalla tipa… - TgLa7 : #AstraZeneca: conferenza stampa Ema oggi alle 14 - bc_emergenza : RT @Corriere: Oggi la decisione dell’Ema su AstraZeneca. In Italia chi rinuncerà finirà in coda alla lista - rassegnagram : È il #18marzo! E quindi? * Si ricordano le vittime del #Covid_19. #Draghi a Bergamo * Ore 16: l' #Ema si esprime s… -