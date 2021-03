AstraZeneca, le news: Italia in attesa dell’Ema, ultime notizie (Di giovedì 18 marzo 2021) Vaccino AstraZeneca sospeso, le ultime notizie dall’Italia ed Europa, che attendono oggi il ‘verdetto’ dell’Ema. Si aspettano infatti le news dall’Agenzia europea del farmaco, che dovrà esprimersi sulla sicurezza del prodotto anglo-svedese e sull’eventuale ripresa delle somministrazioni. Ieri si è intanto espressa l’Oms, per la quale i benefici del siero anti-covid supererebbero i rischi e che, per questo, ha invitato i Paesi europei a continuare la campagna vaccinale. 13.02 – “In diversi Paesi abbiamo bisogno di mantenere la fiducia” nei vaccini anti-Covid “e, se persa, di ricostruirla, specialmente per AstraZeneca”, che è finito sotto i riflettori per alcuni rari eventi avversi segnalati sotto esame da parte dell’agenzia europea del farmaco Ema e per gli stop ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 marzo 2021) Vaccinosospeso, ledall’ed Europa, che attendono oggi il ‘verdetto’. Si aspettano infatti ledall’Agenzia europea del farmaco, che dovrà esprimersi sulla sicurezza del prodotto anglo-svedese e sull’eventuale ripresa delle somministrazioni. Ieri si è intanto espressa l’Oms, per la quale i benefici del siero anti-covid supererebbero i rischi e che, per questo, ha invitato i Paesi europei a continuare la campagna vaccinale. 13.02 – “In diversi Paesi abbiamo bisogno di mantenere la fiducia” nei vaccini anti-Covid “e, se persa, di ricostruirla, specialmente per”, che è finito sotto i riflettori per alcuni rari eventi avversi segnalati sotto esame da parte dell’agenzia europea del farmaco Ema e per gli stop ...

