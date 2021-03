AstraZeneca, la Lombardia riparte da domani: come funzionerà la vaccinazione (Di giovedì 18 marzo 2021) 'come comunicato da Aifa, le inoculazioni con i vaccini AstraZeneca potranno riprendere a partire da domani alle 15. ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 marzo 2021) 'comunicato da Aifa, le inoculazioni con i vaccinipotranno riprendere a partire daalle 15. ...

Advertising

BnB_Ferroviere : Venerdì a Milano e in Lombardia riprendono le somministrazioni dei vaccini AstraZeneca #COVID19 - avimmaisacap : RT @Ruffino_Lorenzo: La Lombardia è la quartultima regione per dosi utilizzate su dosi ricevute. Ha oltre 80.000 dosi Pfizer/Moderna e 260.… - varesenews : Riprendono le vaccinazioni Astrazeneca in Lombardia: “Dalle 15 di venerdì confermati tu - rizzo_angelo : RT @Ruffino_Lorenzo: La Lombardia è la quartultima regione per dosi utilizzate su dosi ricevute. Ha oltre 80.000 dosi Pfizer/Moderna e 260.… - EnfantProdige : RT @Ruffino_Lorenzo: La Lombardia è la quartultima regione per dosi utilizzate su dosi ricevute. Ha oltre 80.000 dosi Pfizer/Moderna e 260.… -