Astrazeneca | la decisione dell’Ema dopo l’indagine sul vaccino | segui la diretta tv

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 marzo 2021)una riunione straordinaria sulsvolta sul“e gli eventi tromboembolici”, l’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, comunica le conclusioni. Alla conferenza stampa, in onda sul canale della Commissione europea, intervengono la direttrice esecutiva, Emer Cooke, la presidente del Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza, Sabine Straus e il responsabile della task force sull’analisi dei dati e sui metodi, Peter Arlett. Modera la direttrice della comunicazione dell’Agenzia, Marie-Agnes Heine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.