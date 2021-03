AstraZeneca | il verdetto dell’Ema | «Vaccino efficace | benefici superiori ai rischi»

(Di giovedì 18 marzo 2021) È arrivato ilsul, sospeso in via precauzionale da alcuni paesi europei, tra cui Germania, Italia e Francia, per alcuni episodi di trombosi venosa cerebrale. Non ci sarebbe nessuna connessione con la vaccinazione: «Èe sicuro, non è associato alo di sviluppare trombi». L’Agenzia europea del farmaco, dopo alcuni giorni di verifiche e analisi approfondite, ha rassicurato sulla sicurezza del siero anglo-svedese. La stessa però ha precisato che «il foglietto illustrativo del farmaco deve essere aggiornato». leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 24.935 nuovi casi e 423 morti, salgono ancora i ricoveriEma dà via libera: «, ...

Amsterdam - L'attesa è solo formale, perchè con quasi piena certezza attorno alle 17 il quartier generale dell'Ema di Amsterdam confermerà il via libera all'utilizzo del vaccino anglo-svedese ...
Verdetto positivo dell'EMA sul vaccino AstraZeneca. Dopo giorni di analisi approfondite non si esclude definitivamente un collegamento tra gli eventi rari di trombosi e la vaccinazione, ma l'osservazi ...