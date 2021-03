AstraZeneca | Ema dà via libera al vaccino | «Sicuro ed efficace | benefici superano rischi Esclusi legami con trombosi»

Advertising

CottarelliCPI : La decisione di bloccare #AstraZeneca l’hanno presa governi e agenzie nazionali. UE e EMA sono ora criticate, ma de… - lorepregliasco : ?? EMA: il nostro comitato di esperti ha raggiunto la conclusione che il vaccino #AstraZeneca è sicuro e efficace - RobertoBurioni : EMA: il vaccino AstraZeneca è efficace, sicuro e ha un ottimo rapporto rischio-beneficio, ma le RARISSIME trombosi… - giuorg : RT @lorepregliasco: ?? EMA: il nostro comitato di esperti ha raggiunto la conclusione che il vaccino #AstraZeneca è sicuro e efficace - silviaroberto2 : L'#Ema si è espressa: via libera ad #AstraZeneca. #Vaccino sicuro ed efficace -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Ema

- - > Leggi Anche, via libera dell': 'Vaccino sicuro ma aggiorneremo foglietto illustrativo' - 'Più incidenza di casi tromboembolici in donne giovani' A rincarare la dose era arrivato ...Ininfluente appare la decisione dell'sul vaccino diritenuto "sicuro ed efficace", ma arrivata alla fine della seduta. Il siero è al momento sospeso in diversi paesi, tra cui l'Italia,...L’Ema ha ribadito che il vaccino di AstraZeneca è sicuro ed efficace e che i benefici sono maggiori dei rischi. Una notizia commentata subito da tutte le parti politiche e dai presidenti di Regione, ...Dopo la sospensione in via precauzionale da parte dell’Aifa e dell’Ema, riprendono le somministrazioni del vaccino AstraZeneca. A dare l’ok è stata proprio l’Ema, l’agenzia europea per i medicinali ...