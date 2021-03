AstraZeneca è sicuro | riprendono le vaccinazioni

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 18 marzo 2021). L'Ema si è espressa positivamente sul vaccino che nei giorni scorsi dopo casi sospetti di reazioni era stato sospeso in numerosi paesi europei. La direttrice dell'Agenzia europea del farmaco Emer Cooke ha spiegato che "I benefici sono superiori ai rischi. Il vaccino non è lagato a rischio trombosi" e "non può essere associato a un incremento degli eventi di trombosi". Così riprenderà in tutti i Paesi il piano vaccinale con. Da domanianche in Italia, dove si tenterà anche di accorciare i tempo rispetto alle persone già prenotate e rimaste sospese.