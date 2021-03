AstraZeneca è sicuro ed efficace | Ema fa ripartire le vaccinazioni in Italia

(Di giovedì 18 marzo 2021) L’Agenzia europea del farmaco Ema afferma che il vaccino anti-Covd died. “I benefici – dichiara la direttrice Emer Cooke – sono superiori ai rischi. Il vaccino non è legato a rischio trombosi”. L’incontro stampa era stato posticipato di un’ora per il protrarsi del lavori del Comitato di farmacovigilanza. Di conseguenza anche inpossono riprendere le

Advertising

borghi_claudio : La questione #AstraZeneca è semplice: se il vaccino è sicuro ed è una guerra commerciale contro la Gran Bretagna pe… - RobertoBurioni : EMA: il vaccino AstraZeneca è efficace, sicuro e ha un ottimo rapporto rischio-beneficio, ma le RARISSIME trombosi… - lorepregliasco : ?? EMA: il nostro comitato di esperti ha raggiunto la conclusione che il vaccino #AstraZeneca è sicuro e efficace - Maria33759436 : RT @Zeta_Luiss: La decisione dell' #Ema: «Il #vaccino #AstraZeneca è sicuro ed efficace: non può essere associato a un incremento degli eve… - rosso_Reb : AstraZeneca sicuro ed efficace. #Ema -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca sicuro

Per l'Emaè un vaccino 'ed ...Il vaccinoed efficace contro il Covid - 19 e non è associato ad aumento di rischi di trombosi. Lo afferma l'Ema, l'Agenzia europea del farmaco Il vaccino"èed efficace" ...Scongiurato un effetto sulla coagulazione. Le parole di Emer Cooke, direttrice di Ema: “Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi ...«Lanceremo ulteriori approfondimenti per capire di più». riguardo agli eventi avversi rari segnalati dopo la vaccinazione con AstraZeneca, ha continuato Cooke che ha definito AstraZeneca: «Vaccino ...