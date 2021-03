Astrazeneca, Draghi: “Soddisfazione per il pronunciamento dell’Ema. La somministrazione del vaccino riprenderà già da domani” (Di giovedì 18 marzo 2021) “Il governo italiano accoglie con Soddisfazione il pronunciamento dell’Ema. La somministrazione del vaccino Astrazeneca riprenderà già da domani. La priorità del Governo rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile”. È quanto ha detto il premier, Mario Draghi, commentando il via libera dell’Ema a riprendere le somministrazioni del vaccino Astrazeneca. Via libera dell’Ema al vaccino Astrazeneca. “Il farmaco è sicuro. Non è emerso alcun legame con eventi tromboembolici” Via libera dell’Ema al vaccino Astrazeneca. Secondo il Comitato tecnico ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) “Il governo italiano accoglie conil. Ladelgià da. La priorità del Governo rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile”. È quanto ha detto il premier, Mario, commentando il via liberaa riprendere le somministrazioni del. Via liberaal. “Il farmaco è sicuro. Non è emerso alcun legame con eventi tromboembolici” Via liberaal. Secondo il Comitato tecnico ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: 'Il Governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell'#Ema. La somministrazione del vaccin… - ricpuglisi : Ho il tremendo sospetto che -con l'orrida copertura del caso #AstraZeneca- @repubblica e @LaStampa vogliano un po'… - TgLa7 : ????Draghi: somministrazione #AstraZeneca riprende da domani. Obiettivo governo è fare il maggior numero vaccini???? - pietro30199674 : RT @Libero_official: 'Vaccinare subito #Draghi con #AstraZeneca': secondo la #Merlino è l'unico modo per riconquistare la fiducia degli ita… - giovannidalloli : RT @claudiovelardi: Si dipana il nodo #AstraZeneca. In questi giorni #Draghi ha taciuto, non alimentando polemiche e isterismi. Ha fatto be… -