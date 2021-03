Astrazeneca | Draghi | “In Italia le vaccinazioni riprendono già da domani” Anche la Francia autorizza di nuovo l’uso del siero

(Di giovedì 18 marzo 2021) La somministrazione del vaccinoinripartirà già da, venerdì 19 marzo. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Mario, dopo il parere positivo dell’Agenzia europea del farmaco sull’efficacia e la sicurezza del. Le iniezioni sono riprese in questi minutiin, dopo lo stop annunciato lunedì da Emmanuel Macron insieme agli altri Paesi Ue. (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il piano di vaccinazioni con anche l'uso del vaccino dipuò ripartire. Anche in Italia, dove il primo ministro Marioha affermato che si riprenderà a vaccinare con questo farmaco "già da domani" . Il comitato sulla sicurezza dell' Ema , ...- - > Leggi Anche, via libera dell'Ema: 'Vaccino sicuro ma aggiorneremo foglietto ... Angelo Bonelli, con la richiesta adi rimuovere Gerli dal Cts. 'La nomina di Alberto Gerli, in ...La campagna di vaccinazione con Astrazeneca riprenderà già da domani. Da Palazzo Chigi il premier Mario Draghi esprime grande ...18 MAR - “Il governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell'Ema sul vaccino di AstraZeneca. La somministrazione del vaccino Astrazeneca riprenderà già da domani”. Così il ...