AstraZeneca | cos' ha detto l' Ema sul vaccino | tutte le risposte dell' agenzia

(Di giovedì 18 marzo 2021) L'europea del farmaco ha raccomandato di riprendere le somministrazioni perché il'azienda anglo-svedese, sospeso tre giorni fa in alcuni Paesi in via cautelativa, è "sicuro ed efficace" e" non può essere associato a un aumento di eventi tromboembolici". Ha anche precisato che i "molto rari eventi avversi saranno oggetto di ulteriori approfondimenti". Ecco tutti i chiarimenti forniti dall'istituto

...membri stanno aspettando il risultato di questa revisione sulla sicurezza del vaccino, ...la direttrice dell Agenzia europea del farmaco (Ema), Emer Cooke. La nostra responsabilit di ...Il vaccino anti - Covidè 'sicuro ed efficace' e 'i benefici sono maggiori dei rischi'. E' il succo di quanto ha stabilito l'agenzia europea dei medicinali, Ema. Secodo gli esperti, il vaccino non è collegato a ...Ora, finalmente, si può ricominciare. L’Ema, e cioè l’agenzia europea per i medicinali, ha deciso che il vaccino AstraZeneca può essere di nuovo somministrato in Europa. In Italia la ripartenza è ...In un comunicato la Regione spiega che "chi aveva prenotato un appuntamento per i giorni in cui era vigente la sospensione del vaccino AstraZeneca, riceverà una comunicazione da parte delle ...