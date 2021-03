AstraZeneca, Bassetti: «Chi non crede nei vaccini, si tenga il virus» (Di giovedì 18 marzo 2021) Poco prima del verdetto sul vaccino AstraZeneca di Ema, il professor Matteo Bassetti è intervenuto nel corso della trasmissione Tagadà di La7. L'infettivologo del San Martino di Genova si è espresso sul preparato facendo leva su dati che offrono un quadro abbastanza inequivocabile. «I numeri - ha detto il medico - dicono che oggi in Europa ci sono state 17 milioni di persone vaccinate. Non c'è neanche un decesso collegato certamente al vaccino. C'è un nesso temporale, ma non c'è un nesso casuale». I chiarimenti di Bassetti su AstraZeneca «Abbiamo - ha aggiunto - meno di una reazione grave ogni 10.000 vaccinati. Il problema della trombosi venosa profonda e delle tromboembolie polmonari? I numeri sui vaccinati europei sono esattamente uguali come incidenza a quegli episodi che si trovano nella popolazione non ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 18 marzo 2021) Poco prima del verdetto sul vaccinodi Ema, il professor Matteoè intervenuto nel corso della trasmissione Tagadà di La7. L'infettivologo del San Martino di Genova si è espresso sul preparato facendo leva su dati che offrono un quadro abbastanza inequivocabile. «I numeri - ha detto il medico - dicono che oggi in Europa ci sono state 17 milioni di persone vaccinate. Non c'è neanche un decesso collegato certamente al vaccino. C'è un nesso temporale, ma non c'è un nesso casuale». I chiarimenti disu«Abbiamo - ha aggiunto - meno di una reazione grave ogni 10.000 vaccinati. Il problema della trombosi venosa profonda e delle tromboembolie polmonari? I numeri sui vaccinati europei sono esattamente uguali come incidenza a quegli episodi che si trovano nella popolazione non ...

