“Aspettiamo un bimbo” Gioia nello sport italiano | l’annuncio della campionessa e della moglie

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ogni nuovo nato nel mondo rappresenta un miracolo. E lo sanno bene tutte quelle persone alle quali viene concessa unacosì grande. Nelle ultime ore ad annunciare la bella notizia è stata Lina Hurtig, calciatriceJuventus Women. Sua, Lisa, è infatti incinta e entrambe hanno voluto far sapere a tutti di questa novità attraverso un video diffuso dai canali social del club bianconero. “Non riesco a credere che avremo una persona così piccola con noi” dice Lisa mentre Lina le mostra alcuni indumenti che stanno scegliendo per il piccolo che presto verrà al mondo. Lina Hurtig è giustamente al settimo cielo ed esterna così la sua felicità: “Abbiamo deciso di iniziare a provare ad avere un bambino più o meno lo scorso ottobre. È successo tutto molto velocemente. A novembre ero qui in Italia e lei era in ...

