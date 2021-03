Ascolti tv analisi 17 marzo | Green Book non ammazza Giallini Schiavone piace in tutta Italia | ma è un po’ elitario e non sfonda tra i ragazzi

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 18 marzo 2021), il profilo die la rivincita della Valle D’Aosta.non incanta i target giovanili, main egual misura a uomini e donne. Fa il 18% tra i ‘ricchi’ e il 17% tra chi ha fatto l’università Una vittoria chiara – mercoledì 17– per Rai1 con la pellicola, scelta ideale di Viale Mazzini per aiutare anche a Rai2, che faceva esordire Rocco4, in un contesto in cui c’era pure l’incomprimibile Chi l’ha visto? sulla terza rete. Il miglior alleato della tv pubblica, per farle quadrare i conti, è stata però la programmazione un po’ sottotono di Cologno. In prima serata, comunque – in un contesto di grande concorrenzialità complessiva, specie sul versante degli outsider – ha vinto il film edificante di Rai1, ...