Ascolti tv 17 marzo digital e pay: Catastrofe Lazio (1,6%), Champions al 2,9% su Sky. Recupero Toro 1,6%. Matrimonio: meglio ‘scemi’ che ‘a prima vista’ (Di giovedì 18 marzo 2021) Ascolti gruppi: altre Rai 6,2% nell’intera giornata e 5,2% in prima serata; altre Mediaset 7,6% e 7,6% Calcio e people show non si sono troppo danneggiati tra loro, anche perchè il football non aveva un’agenda forte. Champions League in evidenza, ma comunque fino ad un certo punto, mercoledì 17 marzo, con matrimoni e format matrimoniali in primo piano sulla native digitali free. Su Sky Bayern Monaco-Lazio, terminata due a uno e con la qualificazione dei tedeschi, ha avuto 417mila spettatori e 1,6%. Inoltre sempre su Sky Diretta Gol e Chelsea-Atletico Madrid hanno portato il bilancio complessivo nella fascia a 791mila e 2,9%. Inoltre al pomeriggio il Recupero di Serie A, Torino-Sassuolo, vinto dai granata in rimonta per tre a due, ha avuto 210mila spettatori e 1,6%. Ma ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 18 marzo 2021)gruppi: altre Rai 6,2% nell’intera giornata e 5,2% inserata; altre Mediaset 7,6% e 7,6% Calcio e people show non si sono troppo danneggiati tra loro, anche perchè il football non aveva un’agenda forte.League in evidenza, ma comunque fino ad un certo punto, mercoledì 17, con matrimoni e format matrimoniali in primo piano sulla nativei free. Su Sky Bayern Monaco-, terminata due a uno e con la qualificazione dei tedeschi, ha avuto 417mila spettatori e 1,6%. Inoltre sempre su Sky Diretta Gol e Chelsea-Atletico Madrid hanno portato il bilancio complessivo nella fascia a 791mila e 2,9%. Inoltre al pomeriggio ildi Serie A, Torino-Sassuolo, vinto dai granata in rimonta per tre a due, ha avuto 210mila spettatori e 1,6%. Ma ...

