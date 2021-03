**Arte: ciotola cinese del XV secolo venduta per oltre 700mila dollari** (Di giovedì 18 marzo 2021) New York, 18 mar. - (Adnkronos) - Una rara ciotola a disegni floreali di colore blu cobalto e bianco del XV secolo, realizzata al tempo della dinastia cinese Ming, è stata venduta all'asta da Sotheby's a New York all'eccezionale prezzo di 721.800 dollari. L'anno scorso il piccolo vaso era apparso tra le bancarelle di un mercatino tenutosi vicino a New Haven, nel Connecticut, durante il quale un inconsapevole acquirente ha avuto la fortuna di portarsi a casa con 35 dollari quello che poi si è rivelato essere un vero e proprio tesoro. La porcellana finemente decorata era stimata tra 300 e 500.000 dollari ed ha fatto scintille durante l'asta interamente dedicata all'arte cinese. Anonimo per ora il nome del collezionista che ha sborsato la somma stellare. L'acquirente della piccola ma accattivante ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) New York, 18 mar. - (Adnkronos) - Una raraa disegni floreali di colore blu cobalto e bianco del XV, realizzata al tempo della dinastiaMing, è stataall'asta da Sotheby's a New York all'eccezionale prezzo di 721.800 dollari. L'anno scorso il piccolo vaso era apparso tra le bancarelle di un mercatino tenutosi vicino a New Haven, nel Connecticut, durante il quale un inconsapevole acquirente ha avuto la fortuna di portarsi a casa con 35 dollari quello che poi si è rivelato essere un vero e proprio tesoro. La porcellana finemente decorata era stimata tra 300 e 500.000 dollari ed ha fatto scintille durante l'asta interamente dedicata all'arte. Anonimo per ora il nome del collezionista che ha sborsato la somma stellare. L'acquirente della piccola ma accattivante ...

