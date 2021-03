Arrivato in Italia con 112 ovuli di eroina nello stomaco, nigeriano arrestato a Fiumicino (Di giovedì 18 marzo 2021) Aveva ingerito 112 ovuli contenenti eroina per un peso totale di 1,250 chilogrammi. I carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno arrestato, all'aeroporto di Fiumicino, il 'corriere', un ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 marzo 2021) Aveva ingerito 112contenentiper un peso totale di 1,250 chilogrammi. I carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno, all'aeroporto di, il 'corriere', un ...

Advertising

davidallegranti : Letta non è ancora arrivato e già gli hanno recapitato un doppio buongiorno. Beppe Sala ha aderito ai Verdi Europei… - Asturana2 : RT @Anna97076950: Poi è arrivato con Erk e che sarà anche la sua serie di maggior successo ma a sua volta ha fatto conoscere la signora #de… - patriziadegioia : RT @appellolibdem: In Olanda grande affermazione dei partiti liberali @D66 e VVD! E' arrivato il momento di unire le forze anche in Italia… - Italia_Notizie : La figlia del ristoratore della foto simbolo: «In un anno non ci è arrivato un euro, se non riapriamo non sappiamo… - BruxeLollo : Qualcuno ci dica come #Gerli è arrivato al #CTS e perché. La sua nomina è un insulto per gli scienziati validi che ci sono in Italia. -