Arriva Meta | il progetto di Veracura per la formazione dei giovani

Leggi su tpi

(Di venerdì 19 marzo 2021)è una visione con una missione: attivare e connettere comunità di ragazze e ragazzi, sia in Italia che all’estero, per cambiare in meglio il futuro, contribuendo in modo costruttivo al bene comune. “Abbiamo immaginatocome un viaggio che inizia da Roma e guarda al mondo, composto da percorsi educativi, formativi e d’intrattenimento multi-disciplinari, completamente gratuiti e a numero chiuso, base su cui poggiare la successiva realizzazione di progetti di innovazione sociale e di rigenerazione territoriale. Come strumenti principali utilizzeremo logiche ecosistemiche, di capacity building, di human-centered design e di valorizzazione dei sistemi locali.” È con queste parole che Andrea Schiavoni, tra i fondatori e Presidente Esecutivo diTrust Onlus, descrive la genesi e gli obiettivi di, una ...