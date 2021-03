Arriva la schedatura Ue | Von der Leyen | “Passaporto vaccinale da giugno”

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 18 marzo 2021) Nel bel mezzo del caos vaccini, con il ritiro del farmaco AstraZeneca che continua a tenere banco e la paura dei cittadini di tutta Europa di fronte a delle cure che non danno sicurezza, l’Ue non trova niente di meglio da fare che rilanciare l’idea di unsanitario per viaggiare. O meglio, del Digital Green Certificate, per dirla con termini cari a Bruxelles, bravissima a inventare nomi e slogan, molto meno nel trovare soluzioni. Una novità che potremmo vedere a breve, visto che il piano è lanciarla entro. L’idea dell’Unione è quella di provare a salvare la stagione turistica lanciando unsanitario che permetta di viaggiare all’interno dei territori Ue. Consapevole delle ovvie reazioni contrarie che si scateneranno nei cittadini, Bruxelles sta cercando di cambiare la formula in modo meno stringente, dando ...