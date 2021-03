Arrestato corriere internazionale di eroina (Di giovedì 18 marzo 2021) I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Aeroporti di Roma hanno Arrestato un cittadino nigeriano di 20 anni, incensurato, con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il giovane è atterrato all’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino con un volo della compagnia aerea “Ethiopian” proveniente da Lagos/Adis Abeba (Nigeria) ed è stato notato dai Carabinieri in servizio preventivo mentre si aggirava nel Terminal 3 in evidente stato di agitazione. I militari lo hanno avvicinato per capire cosa avesse generato quello stato d’animo e dopo i primi accertamenti hanno deciso di accompagnarlo all’ospedale “G.B. Grassi” di Ostia per sottoporlo ad esami più approfonditi. Gli esami radiografici hanno evidenziato che il 20enne aveva nello stomaco ben 112 ovuli contenenti eroina per un peso totale di 1,250 ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 18 marzo 2021) I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Aeroporti di Roma hannoun cittadino nigeriano di 20 anni, incensurato, con l’accusa di trafficodi sostanze stupefacenti. Il giovane è atterrato all’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino con un volo della compagnia aerea “Ethiopian” proveniente da Lagos/Adis Abeba (Nigeria) ed è stato notato dai Carabinieri in servizio preventivo mentre si aggirava nel Terminal 3 in evidente stato di agitazione. I militari lo hanno avvicinato per capire cosa avesse generato quello stato d’animo e dopo i primi accertamenti hanno deciso di accompagnarlo all’ospedale “G.B. Grassi” di Ostia per sottoporlo ad esami più approfonditi. Gli esami radiografici hanno evidenziato che il 20enne aveva nello stomaco ben 112 ovuli contenentiper un peso totale di 1,250 ...

