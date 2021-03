Arisa risponde all’ex Andrea Di Carlo | “Non cambio la mia posizione”

Advertising

miilkymalik : RT @xoxocate1: ma voi immaginatevi la cuccarini e arisa che schierano gaia e la pepa che risponde con un passo a due fra Giulia e un profes… - xoxocate1 : ma voi immaginatevi la cuccarini e arisa che schierano gaia e la pepa che risponde con un passo a due fra Giulia e… - infoitcultura : Arisa risponde allex Non posso fare quello che vuole lui se non lo capisce si arrangi - RADIOBRUNO1 : Arisa risponde all’ex fidanzato: “Non posso dedicarmi solo a te” #Arisa #RadioBruno - infoitcultura : Arisa risponde all’ex Andrea Di Carlo: “Deve rispettare le mie scelte” -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa risponde

Alla Venier che è sconcertata perché piange e che le chiede se ci siano problemi con il fidanzato,: "No, lui è una bella persona". Ma aggiunge: "Spero che qualcuno riesca a decidere il ...all' ex fidanzato. Andrea Di Carlo ha lasciato la cantante dopo l'intervista rilasciata dalla 38enne a Domenica In : per lui è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il ...ROMA Arisa, oltre che in musica, va Controvento nel ribadire la sua libertà, anche e soprattutto in amore. Non sembra particolarmente disperata e risponde per le rime al suo ormai ex fidanzato Andrea ...Però io ho la mia vita, non posso buttare tutto nel cesso e non voglio un uomo che mi mantenga. Arisa crede che Andrea debba accettarla per quel che è, senza cercare di cambiarla: “Deve capire che son ...