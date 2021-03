Ares Gate | i nuovi dettagli inediti sulla morte di Teodosio Losito | dal cadavere spostato e cremato al mistero dell’orologio e del rubino spariti

(Di giovedì 18 marzo 2021) Si allunga la lista delle «persone informate sui fatti» che il pubblico ministero romano Carlo Villani sta ascoltando dopo aver aperto le indagini per la presunta istigazione al suicidio di, lo sceneggiatore dellaFilm trovato morto l’8 gennaio del 2019. Dopo Adua Del Vesco e Massimiliano Morra – i due attori che per primi lanciarono questa ipotesi durante una conversazione notturna al Grande Fratello Vip, innescando il cosiddetto– è toccato nei giorni scorsi anche a Gabriel Garko e oggi anche a un altro attore delle fiction Mediaset, Francesco Testi. E mentre spuntanovicenda, il produttore Alberto Tarallo ha chiesto di essere ascolto dal Pm. FRANCESCO TESTI SENTITO IN PROCURA Proseguono dunque ...

Advertising

Parpiglia : - FQMagazineit : Ares Gate, i nuovi dettagli inediti sulla morte di Teodosio Losito: dal cadavere spostato e cremato al mistero dell… - valtaro : #Ares Gate, Hoara Borselli su 'la gabbia dorata': 'Hanno scelto loro di entrare in quel meccanismo'… - valtaro : #Ares Gate, Roberta Bruzzone: 'Quando uno lancia accuse di questo tipo è naturale che...' - valtaro : #Ares Gate, la dott.ssa Bruzzone: 'Nella lettera di Losito c'è il marchio di un suicida' -

Ultime Notizie dalla rete : Ares Gate

, fuori i particolari inquietantiAnche Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra sono stati ascoltati in procura e proprio nell'ambito del caso, il giornalista Gabriele Parpiglia ha aperto un'inchiesta rivelando particolari ...Anche nella foto si vede lei con Patrizia Marrocco e sappiamo tutti che lei frequentava quel santone e lei pure. Durante la puntata di Non è L’Arena del 14 marzo, Massimo Giletti ha trattato lo scanda ...Rosalinda Cannavò ai suoi fan dopo il GF Vip: “Scusate se non sono stata presente”. Sempre con lo stesso post, Rosalinda Cannavò in arte Adua Del Vesco si è scusata con tutti i suoi fan per la sua ...