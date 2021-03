Ares gate | anche Eva Grimaldi in procura | “Sapevamo che sarebbe finita così” I magistrati vogliono vederci chiaro

(Di giovedì 18 marzo 2021), vip in tribunale. Il caso della nota società di produzione fondata da Alberto Tarallo, la, continua a scuotere il mondo dello spettacolo. Dopo la morte dello sceneggiatore Teodosio Losito, ex compagno proprio di Tarallo, istanno attualmente tentando di comprendere se si possa parlare di istigazione al suicidio. Nella giornata di giovedì 18 marzo sarà Evaad essere ascoltata. E siccome sul decesso di Teodosio, avvenuto l’8 gennaio del 2019, ci sono ancora molti dubbi e aspetti da chiarire, le testimonianze degli attori che hanno lavorato con laproduzioni sono determinanti. Come tutti ricorderanno Eva Grilmadi, quando lavorava con la società di Tarallo, aveva una finta love story con Gabriel Garko. Storia che fu stata costruita ad arte. ...

, fuori i particolari inquietantiAnche Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra sono stati ascoltati in procura e proprio nell'ambito del caso, il giornalista Gabriele Parpiglia ha aperto un'inchiesta rivelando particolari ...Come avevamo anticipato su Giornalettismo, continua il via vai in Procura sull’Ares-gate scoppiato durante il Gf Vip. Oggi è il turno di Eva Grimaldi, attrice, ex volto e musa di Alberto Tarallo, prod ...“Guardi io mi occupo di valutazioni di scenari di persone che si tolgono la vita, per valutare la possibile istigazione. Qui c’è la base principale di una persone che vuole togliersi la vita, ossia un ...