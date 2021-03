“Appalti truccati per trasporto ambulanze”: arrestati i vertici dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia (Di giovedì 18 marzo 2021) Avevano presentato un’offerta talmente fuori mercato che, non solo era illegalmente inferiore alle tariffe imposte da regione Lombardia, ma non copriva neanche i costi del servizio, costringendo i dipendenti a lavorare anche come volontari. Per questo la guardia di finanza ha arrestato i due amministratori di una cooperativa di Pesaro attiva nel settore sanitario e 2 funzionari dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia che le avevano assegnato l’appalto dei servizi di trasporto in ambulanza, nonostante le inadempienze verificatesi già durante il periodo di prova. Le accuse sono di turbativa d’asta e frode nelle pubbliche forniture. Le indagini – dirette dal sostituto procuratore Roberto Valli e coordinate dal procuratore aggiunto Mario Venditti – hanno portato alla luce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Avevano presentato un’offerta talmente fuori mercato che, non solo era illegalmente inferiore alle tariffe imposte da regione Lombardia, ma non copriva neanche i costi del servizio, costringendo i dipendenti a lavorare anche come volontari. Per questo la guardia di finanza ha arrestato i due amministratori di una cooperativa di Pesaro attiva nel settore sanitario e 2 funzionaridiche le avevano assegnato l’appalto dei servizi diin ambulanza, nonostante le inadempienze verificatesi già durante il periodo di prova. Le accuse sono di turbativa d’asta e frode nelle pubbliche forniture. Le indagini – dirette dal sostituto procuratore Roberto Valli e coordinate dal procuratore aggiunto Mario Venditti – hanno portato alla luce ...

