Appalti scuole Riesplode il caso ex LSU Oggi conferenza stampa CGIL

(Di giovedì 18 marzo 2021) “Mi chiamo Monica De Angelis, sono un esubero delle, ho due bambini piccoli che mangiano tutti i giorni, un mutuo da pagare tutti i mesi, e una FIS (fondo integrazione salariale) di poco più di 200 euro che non arriva dallo scorso novembre. Vorrei riavere la mia dignità”. “Mi chiamo Arcangela Tarantini, ho 56 anni e ho lavorato in una scuola di Ginosa per oltre 16 anni. Sempre a tempo determinato e ciò non mi ha consentito di arrivare ai 10 anni a tempo indeterminato utili per conquistare il progetto di stabilizzazione. Rivoglio la mia vita. Rivoglio il mio lavoro”. Sono due delle testimonianze affidate questa mattina ad unon line organizzata dalladi Taranto e dalle categorie FLC (scuola) e FILCAMS (servizi), volta a riportare agli onori della cronaca la vicenda di 62 ex lavoratori ...

... l'individuazione di soluzioni da parte del Governo per i lavoratori ex Lsu estorici senza i requisiti per poter essere internalizzati nelle". "Non c'è più tempo ed occorrono azioni ...Oggi presidio a Firenze davanti alla Prefettura (ore 10 - 12) in via Cavour di lavoratrici e lavoratori non internalizzati exstorici. Molti di loro lavorano da tantissimi anni nellema sempre con contratti a tempo determinato che non hanno permesso di raggiungere il requisito di 10 anni di assunzione a tempo ...“Mi chiamo Monica De Angelis, sono un esubero delle scuole, ho due bambini piccoli che mangiano tutti i giorni, un mutuo da pagare tutti i mesi, e una FIS (fondo integrazione salariale) di poco più di ...Due livelli di intervento, in ambito cittadino con il ‘Patto per l’economia circolare di Firenze’ da sottoporre a tutti i soggetti coinvolti nella trasformazione ecologica, e in ambito interno all’Amm ...