Antonella Clerici si commuove in diretta: il motivo – VIDEO (Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi è la giornata nazionale in memoria delle vittime del covid. Antonella Clerici si commuove in diretta TV. Oggi giovedì 18 marzo è la giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus. Lo scorso anno, esattamente dodici mesi fa, il nostro Paese affrontava il suo giorno più nero con 2.978 morti su scala nazionale. I L'articolo proviene da Inews.it.

