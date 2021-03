Antonella Clerici piange in diretta | “Non posso dimenticare le bare”

(Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi 18 marzo 2021 è la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. La giornata è stata istituita per ricordare coloro che hanno dovuto lottare e che continuano a lottare contro il coronavirus. Anche il mondo della televisione, a modo proprio, ha voluto dedicare un pensiero alle vittime. Maria De Filippi, ad esempio, ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

pascaziomarco : RT @tvblogit: È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici commossa nel ricordo delle vittime del Covid - see_lallero : RT @tvblogit: È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici commossa nel ricordo delle vittime del Covid - hvsp_ : accendo la tv e sento antonella clerici che manda viva la vida dei coldplay - SerieTvserie : È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici commossa nel ricordo delle vittime del Covid - tvblogit : È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici commossa nel ricordo delle vittime del Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici

La padrona di casa di È Sempre Mezzogiorno non è riuscita a trattenere le lacrime ricordando le vittime del Covid - ..., riflessione a È sempre mezzogiorno: 'Complicato trovare qualcosa di buono nel lockdown' Anche oggi, mercoledì 17 marzo 2021, come ogni giornoha regalato un'ora e ...Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno ha speso alcune parole che l’hanno portata a commuoversi.È passato un anno da quando Sara Brancaccio aveva avviato i lavori in corso per un qualcosa di molto importante per lei ...