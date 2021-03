Antonella Clerici non trattiene le lacrime a E’ sempre mezzogiorno | “Ne usciremo sicuramente” (Di giovedì 18 marzo 2021) Durante la sua trasmissione ‘E’ sempre mezzogiorno’, Antonella Clerici non è riuscita a non piangere ricordando le tante vittime del Covid. Oggi 18 marzo 2021, per la prima volta, ricorre infatti la Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus. Un anno fa, la vita di tutti noi è stata infatti presa alla sprovvista e, per questo, abbiamo dovuto affrontare improvvisamente una fase delicatissima del periodo storico che stiamo vivendo. Un anno fa, l’Italia ha dunque affrontato il suo giorno più nero con ben 2978 morti giornalieri su scala nazionale. Per l’occasione, il palinsesto Rai ha deciso di mandare in onda una serie di attività dedicate alla Giornata di oggi. Perciò, anche la trasmissione ‘E’ sempre mezzogiorno‘ condotta da Antonella ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Durante la sua trasmissione ‘E’’,non è riuscita a non piangere ricordando le tante vittime del Covid. Oggi 18 marzo 2021, per la prima volta, ricorre infatti la Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus. Un anno fa, la vita di tutti noi è stata infatti presa alla sprovvista e, per questo, abbiamo dovuto affrontare improvvisamente una fase delicatissima del periodo storico che stiamo vivendo. Un anno fa, l’Italia ha dunque affrontato il suo giorno più nero con ben 2978 morti giornalieri su scala nazionale. Per l’occasione, il palinsesto Rai ha deciso di mandare in onda una serie di attività dedicate alla Giornata di oggi. Perciò, anche la trasmissione ‘E’‘ condotta da...

Advertising

VoyagerHero : È #Sempre #Mezzogiorno, #Antonella #Clerici si #Commuove per le #Vittime del #Covid – Video - pascaziomarco : RT @tvblogit: La commozione di Antonella Clerici ?? @antoclerici #GiornataNazionale #18marzo - giomo2 : RT @romatoday: Covid, Antonella Clerici in lacrime in diretta: 'Abbiamo perso tante persone. E' successo anche a me' - romatoday : Covid, Antonella Clerici in lacrime in diretta: 'Abbiamo perso tante persone. E' successo anche a me'… - Rosa9029c : RT @tvblogit: La commozione di Antonella Clerici ?? @antoclerici #GiornataNazionale #18marzo -