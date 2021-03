Antonella Clerici non riesce a trattenersi e scoppia a piangere in diretta: “Sono come voi” (Di giovedì 18 marzo 2021) Antonella Clerici non è riuscita a trattenere le lacrime nel giorno della Memoria per le vittime del coronavirus. La conduttrice ha aperto il programma È sempre Mezzogiorno con la canzone “Viva la vida” dei Coldplay ed ha ricordato tutti coloro che hanno perso la vita quest’anno a causa del Covid-19. Antonella Clerici non riesce a trattenersi e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 18 marzo 2021)non è riuscita a trattenere le lacrime nel giorno della Memoria per le vittime del coronavirus. La conduttrice ha aperto il programma È sempre Mezzogiorno con la canzone “Viva la vida” dei Coldplay ed ha ricordato tutti coloro che hanno perso la vita quest’anno a causa del Covid-19.none L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

hbpmar13 : @GVACAM0LE Esattoooo ed Antonella Clerici così ???????? - _cIarissa_ : @awittyname_ Ma infatti allora a questo punto che chiamino Antonella Clerici e si replica la scena del 2010 almeno ridiamo un po' - Italia_Notizie : Antonella Clerici in lacrime per le vittime del Covid: «Ne usciremo, ma non dimenticheremo» - luxcookies : RT @AlbertoPots: La pausa pranzo che in realtà non è una pausa perché devi cucinare apparecchiare mangiare sparecchiare lavare i piatti ste… - ximesua162 : @MezzogiornoRai1 @antoclerici Brava Antonella Clerici -