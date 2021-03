Anticorpi monoclonali: 150mila dosi per pazienti ad alto rischio (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Italia ha avviato l’approvvigionamento di Anticorpi monoclonali, farmaco anti-Covid su cui è partita ufficialmente la sperimentazione Avviato l’approvvigionamento di Anticorpi monoclonali in Italia, la terapia verrà utilizzata per pazienti ad alto rischio, ultrasessantenni che abbiano sviluppato il Covid da pochi giorni. Il commissario straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo, ha comunicato che sono state acquistate 150mila dosi per un valore di circa 100mila euro. Il via libera alla distribuzione è arrivato anche dal ministro della Salute Roberto Speranza che ha firmato un decreto d’urgenza. La Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia del farmaco ha approvato l’utilizzo di due monoclonali, il ... Leggi su zon (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Italia ha avviato l’approvvigionamento di, farmaco anti-Covid su cui è partita ufficialmente la sperimentazione Avviato l’approvvigionamento diin Italia, la terapia verrà utilizzata perad, ultrasessantenni che abbiano sviluppato il Covid da pochi giorni. Il commissario straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo, ha comunicato che sono state acquistateper un valore di circa 100mila euro. Il via libera alla distribuzione è arrivato anche dal ministro della Salute Roberto Speranza che ha firmato un decreto d’urgenza. La Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia del farmaco ha approvato l’utilizzo di due, il ...

