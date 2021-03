Anticipazioni Isola dei Famosi | il ritardo allarma i fan | cos’è successo

(Di giovedì 18 marzo 2021) L’deiandrà in onda oggi giovedì 18 marzo in prima serata su Canale 5. Ledella seconda puntata. Oggi giovedì 18 marzo andrà in onda in prima serata la seconda puntata dell’dei, il game show condotto da Ilary Blasi. La nuova edizione, prodotta in collaborazione con Banijay Italia ha portato L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

rinocimini : RT @CIAfra73: Stasera torna l'#isola su #Canale5: 4 nuovi ingressi, prove e discussioni, ecco le anticipazioni! - CIAfra73 : Stasera torna l'#isola su #Canale5: 4 nuovi ingressi, prove e discussioni, ecco le anticipazioni! - infoitcultura : L’Isola dei Famosi, anticipazioni giovedì 18 marzo: eliminato, nuovi naufraghi in arrivo e una clamorosa sorpresa - antonel05473931 : Le anticipazioni dettagliate della puntata di stasera?? - giusy91455793 : @Matthe2488 @gisda15 Avevo letto una che postava le anticipazioni dell'isola e metteva Giulia -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Isola

20/puntata 17 marzo: Cuccarini "Non temiamo nessuno" Amici 2021 torna in onda ... Oggi, invece, al posto del daytime di Amici, su canale 5, andrà avanti il daytime dell'dei Famosi ...Giovedì 18 marzo andrà in onda la seconda puntata della nuovacon Ilary Blasi: chi lascerà il gioco secondo i sondaggi e i nuovi ...L'Isola dei Famosi andrà in onda oggi giovedì 18 marzo in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni della seconda puntata.‘Isola dei Famosi 2021’ Ecco le anticipazioni della puntata in onda questa sera e… che fine ha fatto il naufrago tanto atteso Andrea Cerioli? Le talpine dicono che… L’ Isola dei Famosi ha debuttato lu ...