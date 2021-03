Anticipazioni Dritto e Rovescio, stasera in tv giovedì 18 marzo: interviste, temi e ospiti (Di giovedì 18 marzo 2021) Torna in prima serata su Rete 4 “Dritto e Rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata in onda stasera, giovedì 18 marzo 2021, interverrà il ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e con lui si parlerà dei problemi legati alla produttività degli impiegati nei pubblici ufficiali con la riforma della P.A in programma e la diffusione dello smart working. Dritto e Rovescio: Anticipazioni e ospiti puntata 18 marzo 2021 Nel corso della serata, con il professor Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, si approfondirà il tema dei vaccini. Tra lo stop momentaneo di AstraZeneca e i presunti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 marzo 2021) Torna in prima serata su Rete 4 “”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata in onda182021, interverrà il ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e con lui si parlerà dei problemi legati alla produttività degli impiegati nei pubblici ufficiali con la riforma della P.A in programma e la diffusione dello smart working.puntata 182021 Nel corso della serata, con il professor Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, si approfondirà il tema dei vaccini. Tra lo stop momentaneo di AstraZeneca e i presunti ...

Dritto e rovescio, anticipazioni sulla puntata del 18 marzo Come tutti i giovedì, anche stasera 18 marzo su Rete 4 appuntamento con Dritto e Roverscio, il talk condotto da Paolo Del Debbio.

