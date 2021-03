Anni 20 su Rai 2 giovedì 18 marzo, gli argomenti e gli ospiti della puntata (Di giovedì 18 marzo 2021) Anni 20 giovedì 18 marzo su Rai 2 tra ritardi nella campagna vaccinale e il ritorno alla vita a Mosca Dopo lo scarso risultato della prima puntata con Rai 2 superata anche dai canali digitali tematici Rai e Mediaset, prosegue l’appuntamento con l’informazione di Anni 20 che ha come obiettivo di raccontare questo decennio senza filtri e senza remore. Francesca Parisella guida il programma affiancata da una squadra di inviati composta da Simona Arrigoni, Filippo Barone, Paolo Chiariello, Salvatore Dama, Carmine GazzAnni, Marica GiAnnini, Maria Teresa Giarratano, Filomena Leone, Emanuela Pala, Francesco Palese, Marco Piccaluga, Roberta Piccardi, Carlo Puca, Alessandro Sansoni. Gli argomenti della puntata ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 18 marzo 2021)2018su Rai 2 tra ritardi nella campagna vaccinale e il ritorno alla vita a Mosca Dopo lo scarso risultatoprimacon Rai 2 superata anche dai canali digitali tematici Rai e Mediaset, prosegue l’appuntamento con l’informazione di20 che ha come obiettivo di raccontare questo decennio senza filtri e senza remore. Francesca Parisella guida il programma affiancata da una squadra di inviati composta da Simona Arrigoni, Filippo Barone, Paolo Chiariello, Salvatore Dama, Carmine Gazz, Marica Gini, Maria Teresa Giarratano, Filomena Leone, Emanuela Pala, Francesco Palese, Marco Piccaluga, Roberta Piccardi, Carlo Puca, Alessandro Sansoni. Gli...

Ultime Notizie dalla rete : Anni Rai Inzaghi: "Siamo usciti con onore" Si meritano quello che stanno vincendo in questi anni: sono il massimo a cui si può puntare a livello di club in Europa". Adesso la Lazio si concentrerà sul campionato : "L'obiettivo è restare in ...

Olanda, Rutte verso il quarto mandato Secondo gli exit poll, dunque, Rutte, 54 anni, si appresta a ottenere il quarto mandato.

Ad "Anni 20" le terapie monoclonali RAI - Radiotelevisione Italiana Gb, Caprarica: 'Senza regine la monarchia inglese sarebbe già scomparsa' Ed ha aggiunto lo scrittore e giornalista, storico corrispondente della Rai da Londra: "Provo grande simpatia e stima enorme per la sovrana inglese. Del resto è storia, tre regine, tutte giovanissime, ...

Rai e Mediaset per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus 2021 Rai e Mediaset commemorano questa importante Giornata nazionale ... Raccontati nelle storie di Antonio Mastrogiacomo, 36 anni, mai ricoverato e negativizzato a dicembre, che a distanza di mesi non ...

